Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра", - сказал он.