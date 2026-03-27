Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте
Внешняя политика
- 27 марта, 2026
- 15:49
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра", - сказал он.
