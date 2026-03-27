Putin Dərbənddə Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışını edib
- 27 mart, 2026
- 16:00
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin videobağlantı vasitəsilə Dərbənddə yenilənmiş Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışını edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
"Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ümumi tarixi keçmişin, o cümlədən mədəni irsin möhkəm bünövrəsi üzərində inkişaf edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda 100 ildən çox əvvəl açılmış məşhur Rus Dram Teatrı olduqca uğurla fəaliyyət göstərir", - o bildirib.
"Bununla əlaqədar teatrın işinə verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
16:20
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olubXarici siyasət
16:02
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıbASK
16:00
Putin Dərbənddə Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışını edibXarici siyasət
15:58
"Atletiko" Xulian Alvaresi saxlamaq üçün maaşını artırmağa hazırdırFutbol
15:48
Təl-Əvivdə hava həyəcanı siqnalı işə salınıb, səmada partlayış səsləri eşidilibDigər ölkələr
15:43
Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğururQarabağ
15:40
Minlərlə günahsız azərbaycanlı ermənilərin planlı soyqırımı siyasətinin qurbanı olub - RƏYDaxili siyasət
15:34
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçibEnergetika
15:27