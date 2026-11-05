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    Himalay Məmişov: "Azərbaycanda sosialyönümlü xərclər 2023–2027-ci illərdə 30 % artıb"

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:32
    Himalay Məmişov: Azərbaycanda sosialyönümlü xərclər 2023–2027-ci illərdə 30 % artıb

    2023–2027-ci illərdə Azərbaycanda sosialyönümlü xərclər 4,4 milyard manat və ya 30 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi ilə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin birgə iclasında "Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2027-ci ildə icmal büdcənin xərcləri 50,4 milyard manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isə 42,4 milyard manat həcmində proqnozlaşdırılır: "Dövlət büdcəsinin xərcləri cari ilin təsdiq edilmiş göstəricisi ilə müqayisədə 696,4 milyon manat və ya 1,7 % artacaq.

    Büdcə xərclərinin 62,3 %-i, yaxud 26,4 milyard manatı cari xərclərin payına düşəcək. Cari xərclərin qeyri-neft-qaz daxilolmaları hesabına örtülmə əmsalı isə 90,1 % səviyyəsində olacaq.

    2027-ci il dövlət büdcəsində sosialyönümlü xərclər 18,7 milyard manat və ya ümumi büdcə xərclərinin 44,2 %-ni təşkil edəcək. Bu, 2026-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə 1,6 milyard manat və ya 9,2 % çoxdur".

    Nazir müavini bildirib ki, gələn il dövlət büdcəsinin əsaslı xərcləri 13,8 milyard manat təşkil edəcək ki, bu da ümumi xərclərin 32,5 %-nə bərabərdir. Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər isə 2,2 milyard manat həcmində proqnozlaşdırılır, H. Məmişov əlavə edib.

    Himalay Məmişov Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF)
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