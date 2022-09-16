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Путин: Объем торговли и инвестиций между Россией и Азербайджаном растет

Путин: Объем торговли и инвестиций между Россией и Азербайджаном растет "Мы обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений и ситуации в регионе. Безусловно нужно отметить, что растет и объем торговли, и объем инвестиций между Россией и Азербайджаном".
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 20:11
Путин: Объем торговли и инвестиций между Россией и Азербайджаном растет

"Мы обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений и ситуации в регионе. Безусловно нужно отметить, что растет и объем торговли, и объем инвестиций между Россией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Российский лидер отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжается по линии различных министерств, ведомств, парламентов.

Владимир Путин также затронул напряженность на азербайджано-армянской границе.

"Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию удалось прекратить. Очень рад возможности встретиться с вами и поговорить по всем этим важным вопросам", - добавил В.Путин.

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Версия на английском языке Putin: Volume of trade and volume of investments between Russia and Azerbaijan 'on the rise'

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