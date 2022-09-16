Путин: Объем торговли и инвестиций между Россией и Азербайджаном растет

"Мы обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений и ситуации в регионе. Безусловно нужно отметить, что растет и объем торговли, и объем инвестиций между Россией и Азербайджаном".

"Мы обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений и ситуации в регионе. Безусловно нужно отметить, что растет и объем торговли, и объем инвестиций между Россией и Азербайджаном".

Как передает Report , об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Российский лидер отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжается по линии различных министерств, ведомств, парламентов.

Владимир Путин также затронул напряженность на азербайджано-армянской границе.

"Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию удалось прекратить. Очень рад возможности встретиться с вами и поговорить по всем этим важным вопросам", - добавил В.Путин.