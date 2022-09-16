Путин: Объем торговли и инвестиций между Россией и Азербайджаном растет

"Мы обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений и ситуации в регионе. Безусловно нужно отметить, что растет и объем торговли, и объем инвестиций между Россией и Азербайджаном".
Как передает
Российский лидер отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжается по линии различных министерств, ведомств, парламентов.
Владимир Путин также затронул напряженность на азербайджано-армянской границе.
"Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию удалось прекратить. Очень рад возможности встретиться с вами и поговорить по всем этим важным вопросам", - добавил В.Путин.