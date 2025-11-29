Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Польши

    Внешняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 23:52
    В Варшаве, столице Польской Республики, состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Польши.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Во время консультаций азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана Эмиль Сафаров, а польскую делегацию – директор Управления консульских дел Министерства иностранных дел Польши Юстына Хржановска.

    В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Республикой Польша в консульской сфере, в том числе подписание новых двусторонних документов по данной области и возможности цифровизации консульских услуг.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями не только по вопросам консульской деятельности, но и по перспективам многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере юстиции, внутренних дел, прокуратуры и миграции, а также по расширению связей.

