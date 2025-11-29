İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    • 29 noyabr, 2025
    • 23:50
    Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Polşa Respublikasının paytaxtı Varşava şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin rəisi Emil Səfərov, Polşa nümayəndə heyətinə isə Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq Məsələləri idarəsinin müdiri Justyna Chrzanovska rəhbərlik edib.

    Məsləhətləşmələr zamanı Polşa Respublikası ilə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən sahə üzrə yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanması, konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması imkanları nəzərdən keçirilib.

    Danışıqlar zamanı tərəflər konsulluq sahəsi ilə yanaşı ədliyyə, daxili işlər, prokurorluq, miqrasiya sahəsində çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivləri, əlaqələrin genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadilə aparıblar.

    Azərbaycan Polşa Xarici İşlər Nazirliyi
    Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Польши

    Son xəbərlər

    00:30

    Azərbaycan Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunub

    Xarici siyasət
    00:26
    Foto

    Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:20

    KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb

    Digər ölkələr
    23:50
    Foto

    Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    23:47

    "France Televisions"un əməkdaşları bomba təhlükəsi səbəbindən təxliyə olunublar

    Digər ölkələr
    23:34

    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    23:24

    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    23:09

    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Hadisə
    23:06

    Konqoda qayıq qəzası nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti