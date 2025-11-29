Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib
29 noyabr, 2025
- 23:50
Polşa Respublikasının paytaxtı Varşava şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.
Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin rəisi Emil Səfərov, Polşa nümayəndə heyətinə isə Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq Məsələləri idarəsinin müdiri Justyna Chrzanovska rəhbərlik edib.
Məsləhətləşmələr zamanı Polşa Respublikası ilə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən sahə üzrə yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanması, konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması imkanları nəzərdən keçirilib.
Danışıqlar zamanı tərəflər konsulluq sahəsi ilə yanaşı ədliyyə, daxili işlər, prokurorluq, miqrasiya sahəsində çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivləri, əlaqələrin genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadilə aparıblar.