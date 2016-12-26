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    В посольстве России в Азербайджане приспущен флаг в связи с авиакатастрофой над Черным морем

    26 декабря в России объявлен днем траура

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве России в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с крушением направлявшегося в Сирию самолета Ту-154, унесшим жизни 92 человек. Об этом Report сообщили в российской дипмиссии.

    Напомним, что самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море накануне утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

    Поисково-спасательная операция в районе крушения самолета продолжается. 

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