    Президенты Азербайджана и ОАЭ посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 16:12
    Президенты Азербайджана и ОАЭ посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю

    16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю.

    Как сообщает "Report", информацию об этом распространила информацию пресс-служба президента.

    Фото
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər
    Фото
    Presidents Ilham Aliyev and Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan watch Karabakh horses show at Jidir Duzu

