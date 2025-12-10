Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку прошла панельная дискуссия по вопросам культуры и права

    Культура
    • 10 декабря, 2025
    • 13:57
    В Баку на форуме "Культура и право: современные вызовы" состоялась панельная дискуссия на тему "Культура и право".

    Как сообщает Report, участники панели обменялись мнениями о параллельном развитии понятий культуры и права и их влиянии на общество.

    Академик Низами Джафаров обратил внимание на взаимосвязь языка, культуры и права. По его словам, народ, который не бережет свой язык и культурное наследие, не может развиваться. Он также подчеркнул, что азербайджанский культурный процесс охватывает широкое историко-географическое пространство - от Мараги до Дербенда.

    Искусствовед и музыковед Нигяр Ахундова указала, что в условиях глобальных вызовов культурная среда сталкивается как с позитивными, так и с негативными влияниями.

    Депутат Эркин Кязымлы отметил, что высокая позиция Азербайджана в тюркском, исламском и постсоветском пространствах приводит к разнообразию культурного восприятия. По его словам, страна на протяжении веков выбирала и перенимала полезные элементы различных империй и их культур.

    По завершении выступлений участники обменялись мнениями о национальном и глобальном взгляде на культуру, а также о значении азербайджанского языка и культурных ценностей.

