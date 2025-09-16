Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 16:05
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan sentyabrın 16-da Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
17:39
"Murov Az Terminal" məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıbKomanda
17:39
Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaqXarici siyasət
17:39
ABŞ-nin konsaltinq şirkəti Azərbaycanda bir sıra islahat layihələrinə qoşulacaqBiznes
17:39
Sahibə Qafarova Malayziyaya işgüzar səfər edibMilli Məclis
17:39
Azərbaycan və BƏƏ arasında 14 sənəd imzalanıbXarici siyasət
17:38
İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaqXarici siyasət
17:38
Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilibBiznes
17:36
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:22