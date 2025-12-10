Спрос на серебро будет расти на 3,4% из-за развития производства электромобилей

Мировой спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4% вплоть до 2031 года на фоне роста производства электромобилей.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института серебра (The Silver Institute).

"В целом мы прогнозируем, что мировой спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности будет расти со среднегодовым темпом роста 3,4% в период с 2025 по 2031 год и достигнет примерно 94 млн унций к 2031 году", - сказано в отчете.

Согласно прогнозам, к 2027 году производство электромобилей превзойдет выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - к 2031 году на них будет приходиться 59% доли рынка. Таким образом, электромобили будут формировать основной спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности.

В 2024 году на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходилось 55% спроса на серебро, а на электромобили - 30%.

Между тем, фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигли рекордных значений. Цена на серебро выросла на 2% и составила $62,055 за тройскую унцию, затем немного снизалась, составив $61,480 (-0,92%).