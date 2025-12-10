Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 3%

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 14:03
    Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 3%

    В Азербайджане в основной капитал в январе-ноябре этого года направлены инвестиции на сумму 16 млрд 658,9 млн манатов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,5%, а в ненефтегазовый - увеличились на 8,3%.

    За 11 месяцев 8 млрд 421,2 млн манатов инвестиций или 50,6% было направлено в сферы производства продукции, 5 млрд 614,3 млн манатов или 33,7% - в сферы услуг, а 2 млрд 623,4 млн манатов или 15,7% - на строительство жилых домов.

    За отчетный период 12 млрд 987,5 млн манатов или 78% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, а 12 млрд 687,9 млн манатов или 76,2% были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.

    инвестиции экономика Азербайджана Госкомстат нефтегазовый сектор
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb
    Investments in Azerbaijan's economy up by 3%
    Elvis

    Последние новости

    14:46
    Фото

    Омбудсмен Азербайджана и ООН провели мероприятие ко Дню прав человека

    Социальная защита
    14:45

    Узбекистан рассчитывает отказаться от импорта нефтепродуктов благодаря проекту с SOCAR

    Энергетика
    14:42

    Промпроизводство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 4,8%

    Промышленность
    14:21

    Номинальный ВВП Азербайджана с начала 2025г превысил 116 млрд манатов

    Финансы
    14:13

    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 9,4%

    Финансы
    14:08
    Видео

    СГБ: Задержаны лица, совершившие тяжкие преступления по заданию иностранных спецслужб

    Внутренняя политика
    14:07

    Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:07

    Президент РФ 11-12 декабря посетит Ашхабад

    В регионе
    14:03

    Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 3%

    Финансы
    Лента новостей