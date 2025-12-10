Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 3%

В Азербайджане в основной капитал в январе-ноябре этого года направлены инвестиции на сумму 16 млрд 658,9 млн манатов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,5%, а в ненефтегазовый - увеличились на 8,3%.

За 11 месяцев 8 млрд 421,2 млн манатов инвестиций или 50,6% было направлено в сферы производства продукции, 5 млрд 614,3 млн манатов или 33,7% - в сферы услуг, а 2 млрд 623,4 млн манатов или 15,7% - на строительство жилых домов.

За отчетный период 12 млрд 987,5 млн манатов или 78% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, а 12 млрд 687,9 млн манатов или 76,2% были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.