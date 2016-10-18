Президент: В Азербайджане обеспечиваются все демократические нормы без исключения

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане обеспечиваются все демократические нормы без исключения".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя вопрос о критике и двойных стандартах международного сообщества в отношении Азербайджана.

"У нас свобода прессы, сотни газет, журналов, телевидение, много каналов, интернет без цензуры и уже более 75% наших жителей являются пользователями интернета. То есть как в этих условиях можно говорить о зажимании прессы, это невозможно, и такой цели у нас нет. У нас обеспечиваются все свободы, но тем не менее постоянно Азербайджан превращается в объект для необоснованных нападок в плане отсутствия демократии, подавления свобод, нарушения прав человека. Все это политически мотивированные действия, которые не основаны на реальных фактах, а носят характер очернительства, давления и шантажа Азербайджана", - заявил президент.

Он отметил, что подобное можно объяснить тем, что Азербайджан проводит независимую политику, идет своим путем. "Мы проводим независимую политику, и она не направлена ни против кого, в том числе против тех, откуда идут эти грязные нападки на нас. У нас очень широкие политические, экономические, энергетические связи со странами-членами Евросоюза, с США на уровне политических контактов у нас партнерские отношения. Но, видимо, каким-то кругам этих стран этого мало, им хочется большего".

"Азербайджан — независимое, суверенное государство, и мы просим всех это уважать", - подчеркнул президент.