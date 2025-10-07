Президент Узбекистана: Вашингтонская декларация - это победа всех тюркских народов
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 14:25
Президент Узбекистана выразил большое удовлетворение прогрессом, достигнутым за короткое время в городах Шуше, Ханкенди и Агдаме.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время своего выступления на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 7 октября в Габале.
Он отметил, что Совместная декларация Азербайджана с Арменией - это победа всех тюркских народов:
"Этот исторический документ предоставляет возможности сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля и транспорт".
