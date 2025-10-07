Президент Узбекистана: Вашингтонская декларация - это победа всех тюркских народов

Президент Узбекистана выразил большое удовлетворение прогрессом, достигнутым за короткое время в городах Шуше, Ханкенди и Агдаме.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время своего выступления на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 7 октября в Габале.

Он отметил, что Совместная декларация Азербайджана с Арменией - это победа всех тюркских народов:

"Этот исторический документ предоставляет возможности сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля и транспорт".