    Özbəkistan Prezidenti: Vaşinqton Bəyannaməsi Türk xalqlarının zəfəridir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:20
    Özbəkistan Prezidenti: Vaşinqton Bəyannaməsi Türk xalqlarının zəfəridir
    Şavkat Mirziyoyev

    Vaşinqtonda avqustun 8-də Azərbaycanın Ermənistanla imzaladığı Birgə Bəyannamə Türk xalqlarının zəfəridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

    Şavkat Mirziyoyev qeyd edib ki, "bu tarixi sənəd iqtisadi, ticari, nəqliyyat kimi sahələrdə əməkdaşlıq imkanları təqdim edir".

    Özbəkistan Prezidenti eyni zamanda Şuşa, Xankəndi və Ağdam şəhərlərindəki qısa müddətdə əldə edilən irəliləyişdən böyük məmnunluq ifadə edib.

    Президент Узбекистана: Вашингтонская декларация - это победа всех тюркских народов
    Uzbek President: Washington Declaration - victory for all Turkic peoples

