Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Президент Туркменистана высоко оценил председательство Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:27
    Президент Туркменистана высоко оценил председательство Азербайджана в СВМДА

    Туркменистан высоко оценивает результаты председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на VII Саммите СВМДА в Баку.

    "Мы высоко оцениваем результаты председательства Азербайджанской Республики в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал он.

    По словам Бердымухамедова, председательствуя в СВМДА, Азербайджан продемонстрировал решимость и последовательность в реализации мер по развитию взаимодействия и укреплению доверия, а также активно содействовал расширению международного сотрудничества.

    Президент Туркменистана отметил, что страна рассматривает СВМДА в качестве важной международной платформы, призванной содействовать укреплению мира, безопасности, взаимного доверия и устойчивого развития в Азии.

    Он также выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации саммита, гостеприимство и создание благоприятных условий для конструктивной работы.

    Сердар Бердымухамедов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyinin nəticələrini yüksək qiymətləndirib
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