Президент Туркменистана высоко оценил председательство Азербайджана в СВМДА

Туркменистан высоко оценивает результаты председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на VII Саммите СВМДА в Баку.

"Мы высоко оцениваем результаты председательства Азербайджанской Республики в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал он.

По словам Бердымухамедова, председательствуя в СВМДА, Азербайджан продемонстрировал решимость и последовательность в реализации мер по развитию взаимодействия и укреплению доверия, а также активно содействовал расширению международного сотрудничества.

Президент Туркменистана отметил, что страна рассматривает СВМДА в качестве важной международной платформы, призванной содействовать укреплению мира, безопасности, взаимного доверия и устойчивого развития в Азии.

Он также выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации саммита, гостеприимство и создание благоприятных условий для конструктивной работы.