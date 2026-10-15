Türkmənistan Prezidenti Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyinin nəticələrini yüksək qiymətləndirib
- 15 oktyabr, 2026
- 13:32
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Türkmənistan Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (AQEM) sədrliyinin nəticələrini yüksək qiymətləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov AQEM-in Bakıda keçirilən VII Zirvə Görüşündə bildirib.
"Biz Azərbaycan Respublikasının Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə sədrliyinin nəticələrini yüksək qiymətləndiririk", - o deyib.
Berdiməhəmmədovun sözlərinə görə, Azərbaycan AQEM-ə sədrliyi zaman qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı və etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində qətiyyət və ardıcıllıq nümayiş etdirib, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə fəal şəkildə dəstək verib.
Türkmənistan Prezidenti qeyd edib ki, ölkə AQEM-i Asiyada sülhün, təhlükəsizliyin, qarşılıqlı etimadın və dayanıqlı inkişafın möhkəmləndirilməsinə töhfə verməyə yönəlmiş mühüm beynəlxalq platforma kimi qiymətləndirir.
O, həmçinin sammitın yüksək səviyyədə təşkilinə, göstərilən qonaqpərvərliyə və konstruktiv iş üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.