Azərbaycanın 19 yaşadək qızlardan ibarət millisinə 20 futbolçu dəvət olunub
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 15:44
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Noyabrın 18-dən etibarən Dalğa Təlim-Məşq Mərkəzində Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I raunduna hazırlaşan 19 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışına 20 oyunçu cəlb edilib.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.
Serbiyada keçiriləcək turnirə hazırlıq məqsədi daşıyan toplanış noyabrın 23-dək davam edəcək.
|Nr.
|Soyadı
|Adı
|Klub
|1
|Ağaliyeva
|Nərgiz
|Şəfa FK
|2
|Bayramova
|Firuzə
|Dirçəliş FK
|3
|Cəfərova
|Arzu
|İmişli PFK
|4
|Əsədova
|Səma
|Sabah FK
|5
|Vaysman
|Yelizaveta
|İmişli PFK
|6
|Abdiyeva
|Ayan
|Liman UFK
|7
|Rəhimova
|Xədicə
|Neftçi PFK
|8
|İsmayılova
|Zəhra
|İmişli PFK
|9
|Şərəfxanova
|Səbinə
|Krılya Sovetov FK (Rusiya)
|10
|Səmədli
|Məryəm
|Sabah FK
|11
|Səlimova
|Sara
|Neftçi PFK
|12
|Ağaliyeva
|Arzu
|Şəfa FK
|13
|Məmmədzadə
|Mehri
|Şəfa FK
|14
|Məmmədova
|Naidə
|Dirçəliş FK
|15
|Polikarpova
|Suel
|Neftçi PFK
|16
|Salamzadə
|Ayşən
|Gaziantep Safir SK (Türkiyə)
|17
|Əlizadə
|Xədicə
|Sabah FK
|18
|Kərimli
|Fatimə
|Sabah FK
|19
|Əsədova
|Xanım
|Gaziantep Safir SK (Türkiyə)
|20
|Mirzəliyeva
|Şəhanə
|Liman UFK
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