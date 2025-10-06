Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан
- 06 октября, 2025
- 13:00
6 октября президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту президента Северного Кипра встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
