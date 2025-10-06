Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 13:00
    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    6 октября президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту президента Северного Кипра встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib
    TRNC president arrives in Azerbaijan for OTS summit

