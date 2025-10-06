İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:56
    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə iştirak etmək məqsədilə oktyabrın 6-da ölkəyə səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında Şimali Kipr Prezidentini Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

