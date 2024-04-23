Президент Турции: Пашинян осознал, что лучше действовать исходя из сегодняшних реалий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осознал, что лучше действовать исходя из сегодняшних реалий, чем цепляться за вымыслы об исторических событиях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осознал, что лучше действовать исходя из сегодняшних реалий, чем цепляться за вымыслы об исторических событиях.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Ирак.

Турецкий лидер прокомментировал тот факт, что премьер Армении в последних своих речах о событиях, произошедших в Османской империи в 1915 году, ни разу не использовал термин "геноцид", употребив взамен определение "великая катастрофа".

"В регионе сейчас устанавливается новый порядок. Пора прекратить повторять необоснованные зазубренные фразы. Лучше действовать, исходя из сегодняшних реалий, чем цепляться за вымыслы об исторических событиях. Теперь и Пашинян это понимает", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также выразил надежду на то, что власти Армении смогут избавиться от влияния своей диаспоры за рубежом.

"Двери возможностей не останутся открытыми навсегда. Необходимо своевременно и эффективно воспользоваться этими возможностями. На Армению пытается повлиять не только диаспора, но и многие другие провокаторы. Надеюсь, Армения выберет правильный путь, что поспособствует началу нового этапа", - сказал он.