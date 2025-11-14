Президент Таджикистана принял глав парламентских делегаций стран СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял руководителей парламентских делегаций государств-участниц СНГ, прибывших в Душанбе для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, во встрече принимал участие и первый вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Межпарламентская ассамблея СНГ остается важной и востребованной площадкой для всестороннего и конструктивного диалога между странами Содружества. По его словам, деятельность Ассамблеи охватывает ключевые аспекты сотрудничества, включая гармонизацию законодательства, вопросы политики, безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия. В этих сферах существуют значительные возможности, которые необходимо эффективно использовать в интересах народов стран СНГ.

Президент Таджикистана выразил удовлетворение развитием межпарламентского взаимодействия в рамках СНГ и подтвердил готовность страны и далее активно участвовать в работе международных парламентских структур - Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи СНГ и других платформ.

В заключение своего выступления он призвал парламенты стран СНГ к дальнейшему укреплению сотрудничества по всем направлениям. Особое внимание было уделено совместным усилиям в борьбе с современными угрозами, такими как терроризм и экстремизм, религиозный радикализм, киберугрозы и другие формы трансграничной преступности.