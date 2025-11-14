Tacikistan Prezidenti MDB ölkələrinin parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qəbul edib
- 14 noyabr, 2025
- 11:59
Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon MDB Parlamentlərarası Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbəyə gedən MDB dövlətlərinin parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qəbul edib.
"Report"un Tacikistan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, görüşdə Azərbaycan Milli Məclisinin sədr müavini Ziyafət Əsgərov da iştirak edib.
E.Rəhmon vurğulayıb ki, MDB Parlamentlərarası Assambleyası Birlik ölkələri arasında hərtərəfli və konstruktiv dialoq üçün vacib bir platforma olaraq qalır.
Onun sözlərinə görə, Assambleyanın fəaliyyəti siyasət, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və humanitar qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri də daxil olmaqla əməkdaşlığın əsas aspektlərini əhatə edir. Bu sahələrdə MDB ölkələrinin xalqlarının maraqları naminə səmərəli istifadə edilməli olan əhəmiyyətli imkanlar mövcuddur.
Tacikistan Prezidenti MDB çərçivəsində parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. O, ölkənin Parlamentlərarası İttifaq, MDB Parlamentlərarası Assambleyası və digər platformalar kimi beynəlxalq parlament strukturlarının işində fəal iştirakını davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.
Çıxışının sonunda Tacikistan Prezidenti MDB ölkələrinin parlamentlərini bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığı daha da gücləndirməyə çağırıb. Terrorizm və ekstremizm, dini radikalizm, kibertəhdidlər və transmilli cinayətkarlığın digər formaları kimi müasir təhdidlərə qarşı mübarizədə birgə səylərə xüsusi diqqət yetirilib.