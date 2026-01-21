Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 09:34
    Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира

    Азербайджан принял приглашение президента США Дональда Трампа стать учредительным членом Совета мира.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Отмечается, что Трамп 16 января объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджан стать государством-учредителем организации:

    "Азербайджан, приняв это приглашение, довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем "Совета мира". Официальное письмо подтверждения о членстве Азербайджана в "Совете мира" будет адресовано американской стороне, и в рамках требуемых процедур будут осуществлены соответствующие меры. Азербайджан, как и всегда, готов активно вносить вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan Trampın Sülh Şurasına üzvlüklə bağlı dəvətini qəbul edib
    Azerbaijan accepts Trumps's invitation to join Board of Peace as founding member

