    Президент Сербии в 2026 году планирует визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 10:44
    Президент Сербии в 2026 году планирует визит в Азербайджан

    Президент Сербии Александр Вучич планирует в 2026 году совершить визит в Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на источник.

    Ожидается, что визит Вучича в Баку придаст новый импульс развитию азербайджано-сербских отношений, которые уже достигли уровня стратегического партнерства.

    Азербайджан Сербия Александр Вучич визит
    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır
    Serbian president plans visit to Azerbaijan next year

    Лента новостей