Президент Сербии в 2026 году планирует визит в Азербайджан

Президент Сербии Александр Вучич планирует в 2026 году совершить визит в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник.

Ожидается, что визит Вучича в Баку придаст новый импульс развитию азербайджано-сербских отношений, которые уже достигли уровня стратегического партнерства.