Президент Сербии в 2026 году планирует визит в Азербайджан
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 10:44
Президент Сербии Александр Вучич планирует в 2026 году совершить визит в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на источник.
Ожидается, что визит Вучича в Баку придаст новый импульс развитию азербайджано-сербских отношений, которые уже достигли уровня стратегического партнерства.
