    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:46
    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç 2026-cı ildə Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.

    Bu barədə "Report" mənbəyə istinadən xəbər verir.

    A.Vuçiçin Bakıya səfərinin artıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinin inkişafına yeni təkan verəcəyi gözlənilir.

