Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır
Xarici siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 10:46
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç 2026-cı ildə Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.
Bu barədə "Report" mənbəyə istinadən xəbər verir.
A.Vuçiçin Bakıya səfərinin artıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinin inkişafına yeni təkan verəcəyi gözlənilir.
