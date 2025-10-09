Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Президент РФ надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:41
    Президент РФ надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

    Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил надежду на продолжение отношений между Москвой и Баку в духе союзничества.

    Как сообщает Report, российский лидер сказал: "Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения".

    Rusiya Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin müttəfiqlik ruhunda davam edəcəyinə ümidvardır
    Russian President hopes for continuation of relations with Azerbaijan in the spirit of alliance

