    Rusiya Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin müttəfiqlik ruhunda davam edəcəyinə ümidvardır

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Rusiya Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin müttəfiqlik ruhunda davam edəcəyinə ümidvardır
    Vladimir Putin

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevlə görüşündə Moskva ilə Bakı arasında münasibətlərin müttəfiqlik ruhunda davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Rusiya lideri deyib: "Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıq, sadəcə olaraq, bərpa edilməyəcək, münasibətlərimizin ruhunda, müttəfiqliyimiz ruhunda davam edəcək. Biz bunu heç vaxt unutmuruq, bu yaxınlarda imzalanmış müqaviləni xatırlayırıq və onun bütün əsas müddəalarının həyata keçirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik".

    Rusiya Azərbaycan İlham Əliyev MDB
    Президент РФ надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества
    Russian President hopes for continuation of relations with Azerbaijan in the spirit of alliance

