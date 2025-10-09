Rusiya Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin müttəfiqlik ruhunda davam edəcəyinə ümidvardır
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 16:50
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevlə görüşündə Moskva ilə Bakı arasında münasibətlərin müttəfiqlik ruhunda davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Rusiya lideri deyib: "Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıq, sadəcə olaraq, bərpa edilməyəcək, münasibətlərimizin ruhunda, müttəfiqliyimiz ruhunda davam edəcək. Biz bunu heç vaxt unutmuruq, bu yaxınlarda imzalanmış müqaviləni xatırlayırıq və onun bütün əsas müddəalarının həyata keçirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik".
