Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном.

Как сообщает Report, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе глава российского государства сказал: "У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи".

Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, будет делать все, чтобы эта динамика сохранялась.