Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 16:37
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном.
Как сообщает Report, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе глава российского государства сказал: "У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи".
Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, будет делать все, чтобы эта динамика сохранялась.
Последние новости
17:38
Фото
Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во ФранцииФутбол
17:33
ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписаниеФинансы
17:30
В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиковПроисшествия
17:30
Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговлиБизнес
17:24
Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаутаЭнергетика
17:23
Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничестваБизнес
17:19
Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травмВнутренняя политика
17:17
Стоимость серебра обновила исторический максимумФинансы
17:10