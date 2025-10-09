Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:37
    Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном

    Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе глава российского государства сказал: "У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи".

    Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, будет делать все, чтобы эта динамика сохранялась.

    Putin Rusiya ilə Azərbaycan arasında humanitar əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib
    Russian President highlights high-level humanitarian ties between Russia, Azerbaijan

