    Putin Rusiya ilə Azərbaycan arasında humanitar əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:42
    Vladimir Putin

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya ilə Azərbaycan arasında humanitar əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib.

    "Report" xəbər verir ki, Rusiya Lideri bunu Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə bildirib.

    "Sizin bu məsələyə diqqətiniz sayəsində humanitar əlaqələrimiz həmişə yüksək səviyyədə olub", - deyən Rusiya Prezidenti Moskvanın da öz növbəsində bu dinamikanı saxlamaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini vurğulayıb.

    Vladimir Putin İlham Əliyev MDB
    Путин отметил высокий уровень гуманитарных связей между РФ и Азербайджаном
    Russian President highlights high-level humanitarian ties between Russia, Azerbaijan

