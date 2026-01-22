Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Президент поделился видеороликом с церемонии подписания "Устава Совета мира"

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 21:08
    Президент поделился видеороликом с церемонии подписания Устава Совета мира

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видеороликом с церемонии подписания документа "Устав Совета мира" и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Report представляет публикацию:

    Президент поделился видеороликом с церемонии подписания "Устава Совета мира"

    Ильхам Алиев публикация в соцсетях
    Видео
    Prezident "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində iştirakına dair videoçarx paylaşıb

    Последние новости

    21:38

    Зеленский: Трамп ведет диалог с Путиным на равных и может остановить войну

    Другие страны
    21:24

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    21:09

    Шекеринска: Южный Кавказ представляет ключевую значимость для НАТО

    Внешняя политика
    21:08
    Видео

    Президент поделился видеороликом с церемонии подписания "Устава Совета мира"

    Внешняя политика
    20:59

    Шейнбаум: Мексика заинтересована в сохранении торгового соглашения с Канадой и США

    Другие страны
    20:46

    Микаил Джаббаров встретился с представителем компании Coca-Cola в Швейцарии

    Бизнес
    20:42

    Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:31

    Эми Карлон: США гордятся участием в парафировании мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    20:14
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами визита в Швейцарию

    Внешняя политика
    Лента новостей