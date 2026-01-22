Президент поделился видеороликом с церемонии подписания "Устава Совета мира"
- 22 января, 2026
- 21:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видеороликом с церемонии подписания документа "Устав Совета мира" и встречи с президентом США Дональдом Трампом.
