Prezident "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində iştirakına dair videoçarx paylaşıb

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 21:04
    Prezident Sülh Şurasının Nizamnaməsinin imzalanması mərasimində iştirakına dair videoçarx paylaşıb

    Prezident İlham Əliyevin "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" sənədinin imzalanma mərasimində iştirakı və ABŞ Prezidenti ilə görüşünə dair sosial media hesablarında videoçarx paylaşılıb.

    "Report" videoçarxı təqdim edir:

    Video
    Президент поделился видеороликом с церемонии подписания "Устава Совета мира"

