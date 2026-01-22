Prezident "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində iştirakına dair videoçarx paylaşıb
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 21:04
Prezident İlham Əliyevin "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" sənədinin imzalanma mərasimində iştirakı və ABŞ Prezidenti ilə görüşünə dair sosial media hesablarında videoçarx paylaşılıb.
"Report" videoçarxı təqdim edir:
