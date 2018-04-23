Президент ПАСЕ: В Сирии применили опасное для человечества химоружие

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Страсбург. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Наша самая важная задача заключается в том, чтобы способствовать восстановлению мира".

Как сообщает западно-европейское бюро Report, об этом президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти сказал на открытии весенней сессии в Страсбурге.

По его словам, мир составляет основу всех прав:

"Мир находится под угрозой, это означает, что все права под угрозой. В Сирии было использовано опасное для всего человечества химическое оружие. Против проживающего в этой стране населения применяются самые чудовищные формы современной войны. Эти люди ждут помощи от нас. Здесь мы не должны довольствоваться только осуждением виновных. Пользуясь данными нам правами мы должны обратиться к имеющимся законам для воцарения мира, или в случае, если этого будет недостаточно, мы должны создать новые законы. Как и сообщил генсек ООН, в случае возникновения угрозы миру, вопрос должен быть решен, руководствуясь верховенством международных правовых норм".