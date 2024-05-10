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Российский политолог: Гейдар Алиев - один из самых сильных политиков новейшей истории

Российский политолог: Гейдар Алиев - один из самых сильных политиков новейшей истории Гейдар Алиев является объективно одним из самых сильных политиков современной новейшей истории, да и вообще таких политиков немного, тем более тех, которые руководили относительно небольшими странами государствами.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 12:37
Российский политолог: Гейдар Алиев - один из самых сильных политиков новейшей истории

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев является объективно одним из самых сильных политиков новейшей истории.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Григорий Трофимчук.

По его словам, значение фигуры Гейдара Алиева со временем только растет.

"Сейчас история двигается дальше, и вес значения самой фигуры проверяется именно в ретроспективе и в перспективе", добавил Трофимчук.

Отметим, сегодня отмечается 101-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: Heydər Əliyev müasir tarixin ən güclü siyasətçilərindən biridir

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