Российский политолог: Гейдар Алиев - один из самых сильных политиков новейшей истории

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев является объективно одним из самых сильных политиков новейшей истории.
Об этом российскому бюро Report заявил политолог Григорий Трофимчук.
По его словам, значение фигуры Гейдара Алиева со временем только растет.
"Сейчас история двигается дальше, и вес значения самой фигуры проверяется именно в ретроспективе и в перспективе", добавил Трофимчук.
Отметим, сегодня отмечается 101-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.