МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети " X" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети " X" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Report, в тексте публикации говорится: "В 101-ю годовщину со дня рождения основателя современной государственности, основоположника стратегии развития страны, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева мы с глубоким уважением и благодарностью чтим память гениальной личности, оказавшей неоценимые услуги во имя развития и благополучия независимого Азербайджана", - говорится в сообщении. Müasir dövlətçiliyimizin qurucusu, ölkəmizin inkişaf strategiyasının banisi, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümündə müstəqil Azərbaycanın inkişaf və rifahı naminə misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini dərin hörmət… pic.twitter.com/27IJHfbNie — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) May 10, 2024 Подпишитесь на наш Telegram канал