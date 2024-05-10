МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара АлиеваМинистерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети " X" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети " X" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:
"В 101-ю годовщину со дня рождения основателя современной государственности, основоположника стратегии развития страны, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева мы с глубоким уважением и благодарностью чтим память гениальной личности, оказавшей неоценимые услуги во имя развития и благополучия независимого Азербайджана", - говорится в сообщении.
Müasir dövlətçiliyimizin qurucusu, ölkəmizin inkişaf strategiyasının banisi, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümündə müstəqil Azərbaycanın inkişaf və rifahı naminə misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini dərin hörmət… pic.twitter.com/27IJHfbNie