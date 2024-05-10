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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети " X" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 09:21
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети " X" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"В 101-ю годовщину со дня рождения основателя современной государственности, основоположника стратегии развития страны, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева мы с глубоким уважением и благодарностью чтим память гениальной личности, оказавшей неоценимые услуги во имя развития и благополучия независимого Азербайджана", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə paylaşım edib

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