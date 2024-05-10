Байрамов: Надеюсь, нам удастся позитивно отработать в Алматы следующие два дня

"Считаю, что переговоры в Алматы будут очень полезными"

Азербайджан придает большое внимание процессу нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил перед встречей с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Алматы.

"Мы придаем этому процессу очень большое внимание и готовы продолжать работу. Считаю, что переговоры в Алматы будут очень полезными. Надеюсь, что нам удастся позитивно отработать следующие два дня с тем, чтобы найти развязку по все еще существующим открытым вопросам", - сказал Д. Байрамов.