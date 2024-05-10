О нас

Байрамов: Надеюсь, нам удастся позитивно отработать в Алматы следующие два дня

Байрамов: Надеюсь, нам удастся позитивно отработать в Алматы следующие два дня "Считаю, что переговоры в Алматы будут очень полезными"
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 14:56
Байрамов: Надеюсь, нам удастся позитивно отработать в Алматы следующие два дня

Азербайджан придает большое внимание процессу нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил перед встречей с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Алматы.

"Мы придаем этому процессу очень большое внимание и готовы продолжать работу. Считаю, что переговоры в Алматы будут очень полезными. Надеюсь, что нам удастся позитивно отработать следующие два дня с тем, чтобы найти развязку по все еще существующим открытым вопросам", - сказал Д. Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Ümid edirəm ki, qarşıdakı iki gündə müsbət istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəyik

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi