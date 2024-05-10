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Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Министр иностранных дел Азербайджана провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртолеу.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 13:03
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также перспективы стратегического партнерства в различных областях, включая экономику, энергетическую безопасность, инвестиции и связь.

Джейхун Байрамов проинформировал своего казахстанского коллегу о мирных инициативах Азербайджана и позиции страны в вопросе постконфликтной нормализации.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Kazakhstan hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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