Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:29
Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме в Вашингтоне два месяца назад превратит Южный Кавказ в пространство мира.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Глава государства подчеркнул, что в соответствии с совместным обращением о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, сделанным в рамках Вашингтонского саммита, эти пережитки прошлого конфликта также были ликвидированы решением ОБСЕ от 1 сентября.
