    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:29
    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

    Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме в Вашингтоне два месяца назад превратит Южный Кавказ в пространство мира.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Глава государства подчеркнул, что в соответствии с совместным обращением о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, сделанным в рамках Вашингтонского саммита, эти пережитки прошлого конфликта также были ликвидированы решением ОБСЕ от 1 сентября.

