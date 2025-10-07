İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:28
    Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    İki ay əvvəl Vaşinqtonda, Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə çıxışında bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, Vaşinqton Zirvəsi çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun və əlaqədar strukturların bağlanması üçün edilmiş birgə müraciətə uyğun olaraq, sentyabrın 1-də ATƏT tərəfindən qəbul edilmiş qərarla keçmiş münaqişənin bu qalıqları da aradan qaldırılıb.

    İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ Cənubi Qafqaz SÜLH
    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

