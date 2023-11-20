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Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне

Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне Азербайджан в период председательства (в Движении неприсоединения – ред.) также уделял особое внимание повестке деколонизации. Мы разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, на глобальном уровне, озвучили требо
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 14:02
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне

Азербайджан в период председательства (в Движении неприсоединения – ред.) также уделял особое внимание повестке деколонизации. Мы разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, на глобальном уровне, озвучили требования покончить с этой позорной практикой.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и повышение полномочий женщин".

Отметив, что колониализм оказывал негативное влияние и на права женщин, глава государства в этом контексте приветствовал проведение мероприятий на соответствующую тему параллельно конференции.

"Защита прав женщин, усиление их роли в обществе занимают важное место в повестке дня Движения неприсоединения. Этой теме было уделено особое внимание и определены обязательства государств-членов в данной сфере в документах, последовательно принятых Движением, в том числе итоговом документе Бакинского саммита 2019 года", - подчеркнуто в обращении.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'We have globally exposed neo-colonial policy pursued by France'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Fransanın yürütdüyü neokolonializm siyasətini qlobal səviyyədə ifşa etmişik"

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