Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне

Азербайджан в период председательства (в Движении неприсоединения – ред.) также уделял особое внимание повестке деколонизации. Мы разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, на глобальном уровне, озвучили требо

Азербайджан в период председательства (в Движении неприсоединения – ред.) также уделял особое внимание повестке деколонизации. Мы разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, на глобальном уровне, озвучили требования покончить с этой позорной практикой.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и повышение полномочий женщин".

Отметив, что колониализм оказывал негативное влияние и на права женщин, глава государства в этом контексте приветствовал проведение мероприятий на соответствующую тему параллельно конференции.

"Защита прав женщин, усиление их роли в обществе занимают важное место в повестке дня Движения неприсоединения. Этой теме было уделено особое внимание и определены обязательства государств-членов в данной сфере в документах, последовательно принятых Движением, в том числе итоговом документе Бакинского саммита 2019 года", - подчеркнуто в обращении.