Президент Латвии: Я был по-настоящему впечатлен Белым городом

Я посетил Белый город и был по-настоящему впечатлен.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

"Эта идея развивалась еще с 2011-2012 годов, вам удалось, во-первых, очистить загрязненные территории, а затем создать архитектурное чудо – построить город, который является современным городом XXI века. Это демонстрирует потенциал Азербайджана", - сказал латвийский лидер.