Президент Латвии: Я был по-настоящему впечатлен Белым городом
Внешняя политика
- 22 апреля, 2026
- 21:31
Я посетил Белый город и был по-настоящему впечатлен.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
"Эта идея развивалась еще с 2011-2012 годов, вам удалось, во-первых, очистить загрязненные территории, а затем создать архитектурное чудо – построить город, который является современным городом XXI века. Это демонстрирует потенциал Азербайджана", - сказал латвийский лидер.
22:17
В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в АрменииВнешняя политика
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48