Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Президент Латвии: Я был по-настоящему впечатлен Белым городом

    • 22 апреля, 2026
    • 21:31
    Президент Латвии: Я был по-настоящему впечатлен Белым городом

    Я посетил Белый город и был по-настоящему впечатлен.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

    "Эта идея развивалась еще с 2011-2012 годов, вам удалось, во-первых, очистить загрязненные территории, а затем создать архитектурное чудо – построить город, который является современным городом XXI века. Это демонстрирует потенциал Азербайджана", - сказал латвийский лидер.

    Эдгарс Ринкевичс
    Latviya Prezidenti: Ağ Şəhər mənə çox böyük təəssürat bağışlayıb
    Latvian President: I was truly impressed by White City

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей