Latviya Prezidenti: Ağ Şəhər mənə çox böyük təəssürat bağışlayıb
Xarici siyasət
- 22 aprel, 2026
- 21:21
Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçs Ağ Şəhəri ziyarət edib və çox bəyənib.
"Report" xəbər verir ki, E. Rinkeviçs bunu Azərbaycan-Latviya biznes forumunda çıxışı zamanı deyib.
"Ağ Şəhəri ziyarət etdim, bu, mənə çox böyük təəssürat bağışladı", - o bildirib və əlavə edib ki, bu ideya hələ 2011-2012-ci illərdə hazırlanıb:
"Siz əvvəlcə çirklənmiş əraziləri təmizləməyə müvəffəq oldunuz, sonra isə memarlıq möcüzəsini yaradaraq, XX əsrə uyğun müasir şəhəri yaratdınız. Bu, Azərbaycanın potensialını göstərir", - Latviya Prezidenti bildirib.
