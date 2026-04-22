    Latviya Prezidenti: Ağ Şəhər mənə çox böyük təəssürat bağışlayıb

    Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçs Ağ Şəhəri ziyarət edib və çox bəyənib.

    "Report" xəbər verir ki, E. Rinkeviçs bunu Azərbaycan-Latviya biznes forumunda çıxışı zamanı deyib.

    "Ağ Şəhəri ziyarət etdim, bu, mənə çox böyük təəssürat bağışladı", - o bildirib və əlavə edib ki, bu ideya hələ 2011-2012-ci illərdə hazırlanıb:

    "Siz əvvəlcə çirklənmiş əraziləri təmizləməyə müvəffəq oldunuz, sonra isə memarlıq möcüzəsini yaradaraq, XX əsrə uyğun müasir şəhəri yaratdınız. Bu, Azərbaycanın potensialını göstərir", - Latviya Prezidenti bildirib.

    Edqars Rinkeviçs Azərbaycan-Latviya biznes forumu Bakı Ağ Şəhər
    Президент Латвии: Я был по-настоящему впечатлен Белым городом
    Latvian President: I was truly impressed by White City

