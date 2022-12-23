Президент Кыргызстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме отмечается:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Ваш высокий профессионализм, компетентность и преданность народу вызывают заслуженное уважение как в Азербайджане, так и за его пределами. Отрадно отметить, что Ваше стратегическое видение и проводимые эффективные экономические реформы значительно укрепили международный авторитет Азербайджанской Республики и благосостояние азербайджанского народа.

Уверен, что новая геополитическая реальность на Южном Кавказе и расширение транспортно-логистических возможностей будут способствовать укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, которые вышли в нынешнем году на беспрецедентный уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии в Вашей государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана".