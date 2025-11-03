Президент Казахстана наградил посла в Азербайджане орденом "Курмет"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил посла страны в Азербайджане Алимa Байеля орденом "Курмет".

Как передает Report, об этом сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

От имени президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева награду вручил министр иностранных дел Ермек Кошербаев. В своей речи глава внешнеполитического ведомства отметил стратегическое партнерство и тесное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.

Посол Алим Байель подчеркнул, что посольство продолжит работу по выполнению задач, направленных на эффективную реализацию внешней политики Казахстана и укрепление казахско-азербайджанских союзнических отношений.

Кроме того, орденом "Курмет" награжден азербайджанский предприниматель Амиль Юсифов за благотворительную деятельность. Он предоставил квартиры родственникам граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе самолета азербайджанской авиакомпании AZAL под Актау, а также подарил автомобили спасателям, больнице и станции скорой помощи города Актау.