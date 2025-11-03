İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirini təltif edib

    Xarici siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 15:16
    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirini təltif edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel "Hörmət" ordeni ilə təltif olunub.

    Bu barədə "Report"a Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Alim Bayelə həmin dövlət mükafatını Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Köşerbayev təqdim edib.

    XİN başçısı təbrik nitqində Qazaxıstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və sıx əməkdaşlıqdan danışıb.

    Alim Bayel, öz növbəsində, Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin ölkəsinin xarici siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsinə və Qazaxıstan-Azərbaycan müttəfiqlik münasibətlərinin gücləndirilməsinə yönəlmiş vəzifələrin icrasını davam etdirəcəyini bildirib.

    Eyni zamanda, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə azərbaycanlı iş adamı Amil Yusifov da "Hörmət" ordeni ilə təltif olunub. O, AZAL-a məxsus sərnişin təyyarəsinin Aktau yaxınlığında qəzaya uğraması nəticəsində həyatını itirən Qazaxıstan vətəndaşlarının ailə üzvlərinə mənzillər, həmçinin Aktau şəhərinin xilasedicilərinə, xəstəxanasına və təcili yardım stansiyasına avtomobillər hədiyyə edib.

