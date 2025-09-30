Президент Италии посетит Азербайджан с двухдневным визитом

Президент Италии Серджо Маттарелла с 30 сентября по 1 октября будет находиться с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу итальянского президента.

По прибытии в Баку он проведет переговоры с официальными лицами страны.

Кроме того, 1 октября президент Маттарелла посетит кампус Итало-азербайджанского университета в Баку, созданного Университетом ADA совместно с несколькими итальянскими университетами.

Он также посетит Аллею шехидов и встретится с итальянской общиной в Азербайджане.