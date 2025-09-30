İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:55
    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella sentyabrın 30-dan oktyabrın 1-dək Azərbaycanda rəsmi səfərə gəlir.

    Bu barədə "Report" İtaliya Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    İtaliya Prezidenti, Bakıya gəldikdən sonra ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq.

    Bundan əlavə, oktyabrın 1-də Prezident S.Mattarella ADA Universiteti və bir neçə İtaliya universiteti ilə birgə yaradılmış İtaliya-Azərbaycan Universitetinin Bakıdakı kampusunu ziyarət edəcək.

    O, həmçinin Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcək və Azərbaycandakı italyan icması ilə görüşəcək.

    İtaliya Sercio Mattarella Azərbaycan
    Президент Италии посетит Азербайджан с двухдневным визитом
    President of Italy to pay two-day visit to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti