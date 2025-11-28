Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин председатель,
Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".
