    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 16:03
    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

    Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин председатель,

    Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".

