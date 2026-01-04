Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Полиция задержала таксиста за ложное сообщение о разбойном нападении

    Происшествия
    • 04 января, 2026
    • 16:47
    Полиция задержала таксиста за ложное сообщение о разбойном нападении

    Задержан таксист, умышленно сообщивший полиции ложную информацию о разбойном нападении.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

    Так, 42-летний житель Баку Хикмет Гасанов, работаюший в такси, 3 января обратился в полицию с заявлением о том, что на территории Хатаинского района на него якобы напал пассажир, севший в его автомобиль.

    Он утверждал, что неизвестный, угрожая ему колюще-режущим предметом, похитил у него 80 манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения Хатаинского районного управления полиции, было установлено, что Х. Гасанов умышленно сообщил правоохранительным органам ложную информацию.

    Выяснилось, что таксист сознательно заявил о якобы совершенном в отношении него разбойном нападении из-за того, что пассажир не оплатил проезд. Данный факт он признал в ходе разбирательства.

    Х. Гасанов был задержан сотрудниками полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело.

    По данному факту продолжается расследование.

    Polisə quldurluqla bağlı yalan məlumat verən taksi sürücüsü saxlanılıb

