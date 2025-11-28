İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Prezident İlham Əliyev Çin Sədrinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 15:27
    Prezident İlham Əliyev Çin Sədrinə başsağlığı verib

    Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinə başsağlığı məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Sədr,

    Honkonqda yerləşən yaşayış kompleksində baş vermiş güclü yanğın nəticəsində çox sayda insanın həlak olması xəbəri bizi olduqca sarsıtdı.

    Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Çin xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm".

    İlham Əliyev Çin başsağlığı
